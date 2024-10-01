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Артур Еш
Шмигаль: Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що виробництво зброї в Україні зросло втричі у 2023 році, й на сьогодні кожен другий боєприпас у зоні бойових дій українського виробництва.
"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Окрім того, прем'єр зазначив, що триває реалізація вітчизняної ракетної програми, а також країна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.
"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії - це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", - наголосив Шмигаль.
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