Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів", - заявив він.

Він додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.