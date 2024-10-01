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АНАЛІТИКА

Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року – Шмигаль

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів", - заявив він.

Він додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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