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В Україні запускають другу систему фіксації ваги вантажівок на мосту

16:59 01.10.2024 |

Економіка, Україна

 

У Чернівецькій області з 2 жовтня фіксуватиме порушення габаритно-вагових норм нова система зважування в русі (WIM 75) на автошляху P-62. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Це буде друга в Україні система автоматичної фіксації, розміщена на мосту.

 

Перший WIM-комплекс на мосту (через Хаджибейський лиман на трасі "Київ-Одеса") було встановлено у травні минулого року. За перший тиждень роботи він зафіксував порушення вагового контролю вантажівок на 500 000 грн.

Наразі в Україні підключено 54 WIM-майданчики.

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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