В Україні запускають другу систему фіксації ваги вантажівок на мосту

У Чернівецькій області з 2 жовтня фіксуватиме порушення габаритно-вагових норм нова система зважування в русі (WIM 75) на автошляху P-62. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Це буде друга в Україні система автоматичної фіксації, розміщена на мосту.

Перший WIM-комплекс на мосту (через Хаджибейський лиман на трасі "Київ-Одеса") було встановлено у травні минулого року. За перший тиждень роботи він зафіксував порушення вагового контролю вантажівок на 500 000 грн.

Наразі в Україні підключено 54 WIM-майданчики.