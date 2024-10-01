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АНАЛІТИКА

Українцям нарахували понад 40 мільйонів Нацкешбеку: результати за місяць

16:39 01.10.2024 |

Економіка

 

За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали було нараховано сумарно 42 млн грн.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що вже 95% користувачів, що долучилися до програми, бачать нараховані кошти в "Дії".

Про послугу "Національного кешбеку" в цифрах:

* 1,6 млн українців відкрили в банках картки
* 235 тис. товарів беруть участь у програмі
* 1 234 виробники уже під'єднали Нацкешбек
* 235 тис. товарів беруть участь у програмі.

В повідомленні нагадують, що кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.

За матеріалами: Економічна правда
 

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