Українцям нарахували понад 40 мільйонів Нацкешбеку: результати за місяць

За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали було нараховано сумарно 42 млн грн.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що вже 95% користувачів, що долучилися до програми, бачать нараховані кошти в "Дії".

Про послугу "Національного кешбеку" в цифрах:

* 1,6 млн українців відкрили в банках картки

* 235 тис. товарів беруть участь у програмі

* 1 234 виробники уже під'єднали Нацкешбек

* 235 тис. товарів беруть участь у програмі.

В повідомленні нагадують, що кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.