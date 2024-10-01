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США працюють над розблокуванням позики Україні на $50 мільярдів за рахунок росактивів до кінця року, – посол
13:22 01.10.2024 |
Сполучені Штати працюють над розблокуванням $50 млрд позики для України, яка погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.
Про це в інтервʼю Forbes повідомила посол США Бріджит Брінк.
"Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", - наголосила пані посол.
За її словами, у разі досягнення успіху "це відкриє значну суму коштів".
Брінк додала, що майбутнє фінансування потребуватиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і до цього рішення ще потрібно буде дійти.
"Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України", - пояснила вона, додавши, що це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.
Заморожені активи Центробанку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.
Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.
Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance - MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.
Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
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