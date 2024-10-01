Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда

12:05 01.10.2024 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України завершив соціальні виплати у вересні, спрямувавши на них загалом 67,1 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за вересень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Пенсійний фонд профінансував стразові виплати на суму 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,6 млрд грн.

У вересні надано 984 тис. послуг за зверненням.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,0535
 0,13
EUR
 1
 46,1539
  0,1998
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0325  0,16 0,38 41,5425  0,02 0,05
EUR 45,7250  0,05 0,11 46,4300  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,04 0,10 41,2900  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес