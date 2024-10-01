Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда

Пенсійний фонд України завершив соціальні виплати у вересні, спрямувавши на них загалом 67,1 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за вересень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Пенсійний фонд профінансував стразові виплати на суму 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,6 млрд грн.

У вересні надано 984 тис. послуг за зверненням.

