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Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда
12:05 01.10.2024 |
Пенсійний фонд України завершив соціальні виплати у вересні, спрямувавши на них загалом 67,1 млрд грн.
Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за вересень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Минулого місяця Пенсійний фонд профінансував стразові виплати на суму 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,6 млрд грн.
У вересні надано 984 тис. послуг за зверненням.
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