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АНАЛІТИКА

Експорт IT-послуг з України впав до мінімуму від початку великої війни

23:33 30.09.2024 |

Економіка

 

Експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн).

Це найнижчий показник з початку року, свідчать дані Національного банку України, передає галузеве видання AIN.UA.

Це також мінімальне значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року - $508 млн.

При цьому експорт ІТ-послуг забезпечив приблизно 37% загального експорту з України у серпні 2024 році, який становив $1,37 млрд.

Загалом за всім місяців 2024 року обсяг експорту IT-послуг з України Нацбанк оцінив у $4,26 млрд. За аналогічний період у 2023 році він становив $4,5 млрд.

Основними країнами-партнерами України у експорті ІТ-послуг залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
 

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