Україна виконала майже всі вимоги МВФ для шостого перегляду програми співпраці - дані моніторингу

Україна досягла практично всіх критеріїв, необхідних для успішного шостого перегляду чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, за винятком пункту про аудит НАБУ.

Про це під час презентації нового випуску моніторингу виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у межах Ukraine Facility від консорціуму #RRR4U повідомив економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк, передає кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що на початку вересня сторони на рівні експертів досягли угоди про успішний п'ятий перегляд чинної програми співпраці. Найближчим часом очікується рішення Ради директорів МВФ, яка має схвалити надання Києву чергового кредитного траншу в 1,1 млрд дол. А вже у грудні на нас чекає наступний, шостий, перегляд.

«Тоді звітуватимемо про прогрес за кількісними індикаторами і маяками з дедлайном до кінця вересня. Йдеться про три структурні маяки, один з яких - затвердження методології аудиту податкових пільг та втрат від них. Сьогодні (30 вересня) Міністерство фінансів опублікувало наказ, яким затверджено таку методологію. В подальшому на її базі проводитиметься аудит, мета якого - отримати додаткові кошти до бюджету без додаткового підвищення податків - шляхом оптимізації податкових пільг», - пояснив Самойлюк.

Також Україна зобов'язалася до кінця вересня визначити держкомпанії, які найбільш постраждали від війни, та оцінити фіскальні і квазіфіскальні ризики для них. Це вже зробили при підготовці проєкту держбюджету на 2025 рік.

«Третій структурний маяк - завершення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ - не виконаний. Передбачаємо, що його, найімовірніше, перенесуть, оскільки на початку вересня керівники НАБУ зустрічалися з представниками Міжнародного валютного фонду для обговорення ситуації. Тобто, в наступному перегляді з'явиться новий дедлайн для аудиту, який є дуже важливим для продовження співпраці з міжнародними кредиторами», - сказав економіст.

Водночас після очікуваного позитивного для нас рішення Ради директорів МВФ оприлюднить висновки за підсумками п'ятого перегляду, де, як прогнозує Самойлюк, можуть з'явитися нові структурні маяки чи оновитися терміни досягнення старих.

Зокрема, в документі, вочевидь, буде вимога про відновлення до кінця 2024 року повного складу наглядової ради НЕК «Укренерго», один із членів якої звільнився у 2022 році, ще двоє - кілька тижнів тому, після звільнення колишнього керівника компанії Володимира Кудрицького.

«Наступний перегляд, як і нинішній, теж принесе нам 1,1 млрд дол. (якщо ми його успішно пройдемо, звісно ж). І це дуже важливо як для відновлення та розвитку економіки, так і для фінансування нашого бюджетного дефіциту», - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня МВФ і українська влада досягли Домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Загальний обсяг програми на 2023 - 2027 роки становить 15,6 млрд дол. США.