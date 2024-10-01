Україна за вісім місяців виділила на оборону ₴1,2 трильйона - МОУ

У січні-серпні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,2 трлн грн, зокрема у серпні - 152 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України у Фейсбуці.

"За січень-серпень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,2 трлн гривень або 57,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 152 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у серпні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні - 161,6 млрд грн.

За проєктом держбюджету на 2025 рік видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень, буде більше грошей на українську зброю, техніку та дрони.