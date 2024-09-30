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Українці назвали головну проблему при пошуку роботи
13:38 30.09.2024 |
Найбільшою проблемою, з якою стикаються українці при пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Так відповіли 56,3% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Крім того, 51,9% вказали відсутність робочих місць за фахом.
Недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю, перешкоджає знайти роботу 34,0% респондентів.
Ще 12,9% заявили про зневіру в пошуку роботи, 11,1% - про відсутність навичок активного пошуку роботи.
Необхідність отримання додаткової освіти вказали 9,3% опитаних, 8,3% - активні бойові дії на території проживання.
Жоден респондент не вказав в якості причини небажання працювати.
Соціологічне опитування проводилося Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.
У гривнях це вище на 49,6% порівняно із довоєнним 2021 роком (14 014 гривень). Зарплата також вища в доларовому еквіваленті - 526 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.
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