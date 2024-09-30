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АНАЛІТИКА

В Україні кожна 4 транспортна ліцензія недійсна: популярні категорії

11:49 30.09.2024 |

Економіка

 

В Україні 4,8 тис транспортних ліцензій вже було видано за неповний 2024 рік, що вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік. Майже кожна 4 транспортна ліцензія у реєстрі недійсна.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 - 10,9 тис.

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" - 32 тис або 42,8%.

Ще 16,9% ліцензій видано на "внутрішні перевезення пасажирів автобусами" - це 12 тис.

Трійку закривають таксі - 9 тис або 12,9%.

В Україні кожна 4 транспортна ліцензія недійсна: популярні категорії

 

"Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними Укртрансбезпеки, 78 391 тис. транспортних ліцензій видано в Україні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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