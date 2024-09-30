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В Україні кожна 4 транспортна ліцензія недійсна: популярні категорії
11:49 30.09.2024 |
В Україні 4,8 тис транспортних ліцензій вже було видано за неповний 2024 рік, що вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік. Майже кожна 4 транспортна ліцензія у реєстрі недійсна.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 - 10,9 тис.
Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" - 32 тис або 42,8%.
Ще 16,9% ліцензій видано на "внутрішні перевезення пасажирів автобусами" - це 12 тис.
Трійку закривають таксі - 9 тис або 12,9%.
"Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за даними Укртрансбезпеки, 78 391 тис. транспортних ліцензій видано в Україні.
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