Обсяг перевезення вантажів в Україні в I півріччі зріс на 18,6% - Держстат

Обсяг перевезення вантажів в Україні в січні-червні зріс на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 178,8 млн т, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило відомство, показник вантажообігу в січні-червні зріс на 19% до 94347,1 млн тонна/кілометр.

Водночас кількість перевезених пасажирів у першому півріччі зросла на 13,5% до 1,07 млрд осіб.

Пасажирооборот зріс на 17,2% до 20 887 млн пасажиро-кілометрів.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і частини територій, на яких тривають (тривали) бойові дії.