Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії» - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соціальної допомоги в «Дії».

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко під час Global Digital Social Forum, передає кореспондент Укрінформу.

«Нашим першим кроком в автоматичному підході до надання соціальних виплат стане запровадження базової соціальної допомоги. Ми запускаємо цей пілотний проєкт разом із Міністерством цифрової трансформації. Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень - через портал «Дія», - сказав Кошеленко.

За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.

Як зауважив заступник міністра, Мінсоцполітики вже має позитивний досвід співпраці з порталом «Дія». Зокрема, на ньому працюють сервіси для внутрішньо переміщених осіб, також на порталі можна оформити чотири соціальні послуги для сімей з дітьми.

«Це наш не перший і не останній підхід у «Дії». Надалі на порталі будуть з'являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат», - додав Кошеленко.

Як повідомлялося, у Міністерстві соціальної політики України розраховують вже в січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги. Рівень її покриття передбачений на рівні 4-4,5 тис. грн на одну особу.