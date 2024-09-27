В Україні запустили програму електронного резидентства

В Україні стартувала програма електронного резидентства uResidency. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час конференції ІТ Arena у Львові.

Проєкт "Е-резидент" має допомогти іноземним підприємцям відкривати власну справу в Україні, а також сплачувати тут податки. Для цього підприємцям не потрібно приїжджати в Україну, послуги доступні онлайн.

"Це революційний проєкт, який не просто пропонує іноземцям крутий сервіс для ведення бізнесу в Україні, а й буде підтримувати українську економіку. Подібних проєктів всього декілька у світі. І вже зараз ми пропонуємо електронне резидентство з найбільш вигідними умовами для бізнесу. Окрім цього, uResidency стане джерелом підтримки нашої економіки як під час війни, так і після нашої перемоги", - зазначив міністр.

За словами Федорова, вже кілька іноземних підприємців беруть участь у проєкті uResidency. Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

Бета-тестування послуги триватиме упродовж року, за цей час планують залучити 1000+ е-резидентів, а далі масштабувати її на інші країни.

uResidency - найзручніша реєстрація та ведення бізнесу для іноземців, додав Федоров.

Резиденти сплачуватимуть податок 5% від суми прибутку. Реєстрація відбуватиметься онлайн через мобільний застосунок та вебпортал.

Першим банком-партнером програми uResidency став ПриватБанк, повідомила пресслужба фінустанови.

"Резидентам програми відкрити рахунок у ПриватБанку так само легко, як і українському ФОПу. А можливості Приват24 для бізнесу дозволять нам масштабувати сучасні, клієнтоорієнтовані цифрові банківські сервіси на іноземні ринки", - прокоментував член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.