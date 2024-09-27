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В Україні запустили програму електронного резидентства
17:21 27.09.2024 |
В Україні стартувала програма електронного резидентства uResidency. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час конференції ІТ Arena у Львові.
Проєкт "Е-резидент" має допомогти іноземним підприємцям відкривати власну справу в Україні, а також сплачувати тут податки. Для цього підприємцям не потрібно приїжджати в Україну, послуги доступні онлайн.
"Це революційний проєкт, який не просто пропонує іноземцям крутий сервіс для ведення бізнесу в Україні, а й буде підтримувати українську економіку. Подібних проєктів всього декілька у світі. І вже зараз ми пропонуємо електронне резидентство з найбільш вигідними умовами для бізнесу. Окрім цього, uResidency стане джерелом підтримки нашої економіки як під час війни, так і після нашої перемоги", - зазначив міністр.
За словами Федорова, вже кілька іноземних підприємців беруть участь у проєкті uResidency. Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.
Бета-тестування послуги триватиме упродовж року, за цей час планують залучити 1000+ е-резидентів, а далі масштабувати її на інші країни.
uResidency - найзручніша реєстрація та ведення бізнесу для іноземців, додав Федоров.
Резиденти сплачуватимуть податок 5% від суми прибутку. Реєстрація відбуватиметься онлайн через мобільний застосунок та вебпортал.
Першим банком-партнером програми uResidency став ПриватБанк, повідомила пресслужба фінустанови.
"Резидентам програми відкрити рахунок у ПриватБанку так само легко, як і українському ФОПу. А можливості Приват24 для бізнесу дозволять нам масштабувати сучасні, клієнтоорієнтовані цифрові банківські сервіси на іноземні ринки", - прокоментував член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.
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