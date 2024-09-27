В Україні розширили перелік професій на перекваліфікацію за державний кошт

Ваучери на перекваліфікацію коштом держави розширили ще на 16 професій і 15 спеціальностей, які нині затребувані на ринку праці. Про це повідомило Міністерство економіки.

До переліку додали професії у сферах будівництва, енергетики, транспорту та медицини. Тепер на вибір для навчання за державний кошт загалом є 155 професій та спеціальностей.

Зокрема, до переліку додали професії, необхідні для відновлення інфраструктурних об'єктів, житлового фонду та об'єктів енергетики:

→ майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики,

→ слюсар-електромонтажник,

→ слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка),

→ машиніст крана (кранівник),

→ слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин та тракторів,

→ в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів,

→ моторист цементувального агрегату,

→ вогнетривник.

Серед спеціальностей додано такі:

→ відновлювані джерела енергії та гідроенергетика,

→ галузеве машинобудування,

→ електронні комунікації та радіотехніка,

→ матеріалознавство,

→ металургія тощо.

Також перелік доповнено професією оператор дистанційно керованих апаратів та спеціальностями авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, прикладна механіка, прикладна фізика та наноматеріали.

Враховуючи потреби у ліквідації наслідків військової агресії РФ, у переліку з'явилася професія пожежний-рятувальник та спеціальність "пожежна безпека".

З метою розширення можливостей підготовки фахівців протезно-ортопедичної сфери, до переліку додано спеціальності "біомедична інженерія", "хімічні технології" та "інженерія".

З оновленим переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись за посиланням.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком.

Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або здобувач професії доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.

Зокрема, це:

→ люди старші 45 років (до настання пенсії за віком);

→ ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

→ внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

→ особи з інвалідністю;

→ люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Можливістю за державний кошт опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію цього року скористалися вже 18 000 українців.