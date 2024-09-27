Промвиробництво в Україні у червні-2024 знизилося на 0,3% до червня-2023, зростання за 6 міс. сповільнився до 8,1% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у червні цього року зменшилося на 0,3% до червня минулого року та на 6,2% до травня цього року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики (Держстат).

За її даними, в результаті зростання промислового виробництва за підсумками першого півріччя 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільнилося до 8,1% із 9,9% за підсумками п'яти місяців.

Зазначається, що зниження виробництва у червні пов'язане з падінням у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 11,2%, тоді як у переробній промисловості зафіксовано зростання на 0,6%, а у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 1 4%.

Уточнено, що нарощування виробництва у червні 2024 до червня 2023 року зафіксовано у металургії – на 34%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 1,4% за рахунок зростання у видобутку металевих руд – на 30,1%, у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 3,2%.

Загалом за перше півріччя 2024 року промвиробництво в Україні зросло у переробній промисловості – на 11%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 9,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 1,5%.

Статвідомство зазначає, що обсяг реалізованої промислової продукції у січні-червні цього року досяг 1707,9 млрд. грн., з них за межі країни – 351,7 млрд. грн.

Держстат нагадав, що у травні цього року було зафіксовано зростання порівняно з травнем минулого на 3,6%, у квітні – на 11,6%, у березні – на 5%.

За уточненими даними Держстату, промислове виробництво в Україні 2023 року зросло на 6,8%, тоді як 2022-го падіння становило 36,7%.



Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-червні 2024*

січень-червень 2024р. до січня-червня 2023р. % червень 2024р до травня 2023р., % червень 2024р до червня 2023р, % Промисловість загалом 108,1 93,8 99,7 Добувна та переробна промисловість 109,3 94,4 101,4 Добувна промисловість та розробка кар'єрів 105,6 98,6 103,4 - видобуток кам'яного та бурого вугілля 96,1 93,3 79,1 - видобуток сирої нафти та природного газу 101,3 97,0 101,0 - Видобуток металевих руд 127,6 107,5 130,1 Переробна промисловість 111,0 92,6 100,6 зокрема Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів 115,9 86,1 100,0 Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкір. виробів та з інших матеріалів, хутра та виробів з хутра 96,1 85,2 89,2 Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність 102,1 98,9 97,0 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки. 100,4 98,6 103,2 Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції. 103,9 105,3 98,4 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів. 106,8 100,0 86,1 Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції. 113,8 95,5 94,3 Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання 129,8 95,5 134,0 Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання 99,1 101,1 94,9 Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції 97,9 127,9 90,3 Виробництво електричного обладнання 91,7 102,2 95,1 Виробництво машин та обладнання, не зарахованого до інших груп 111,9 91,0 94,4 Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо. 97,5 101,0 96,4 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання 100,9 97,1 89,2 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 101,5 89,8 88,8

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.