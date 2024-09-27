Промвиробництво в Україні у червні-2024 знизилося на 0,3% до червня-2023, зростання за 6 міс. сповільнився до 8,1% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у червні цього року зменшилося на
0,3% до червня минулого року та на 6,2% до травня цього року, йдеться у
повідомленні Державної служби статистики (Держстат).
За її даними, в результаті зростання промислового виробництва за
підсумками першого півріччя 2024 року порівняно з аналогічним періодом
минулого року сповільнилося до 8,1% із 9,9% за підсумками п'яти місяців.
Зазначається, що зниження виробництва у червні пов'язане з падінням у
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на
11,2%, тоді як у переробній промисловості зафіксовано зростання на 0,6%,
а у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 1 4%.
Уточнено, що нарощування виробництва у червні 2024 до червня 2023
року зафіксовано у металургії – на 34%, у добувній промисловості та
розробці кар'єрів – на 1,4% за рахунок зростання у видобутку металевих
руд – на 30,1%, у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на
3,2%.
Загалом за перше півріччя 2024 року промвиробництво в Україні зросло у
переробній промисловості – на 11%, у добувній промисловості та розробці
кар'єрів – на 9,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиціонованого повітря – на 1,5%.
Статвідомство зазначає, що обсяг реалізованої промислової продукції у
січні-червні цього року досяг 1707,9 млрд. грн., з них за межі країни –
351,7 млрд. грн.
Держстат нагадав, що у травні цього року було зафіксовано зростання
порівняно з травнем минулого на 3,6%, у квітні – на 11,6%, у березні –
на 5%.
За уточненими даними Держстату, промислове виробництво в Україні 2023
року зросло на 6,8%, тоді як 2022-го падіння становило 36,7%.
Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-червні 2024*
|
| січень-червень 2024р. до січня-червня 2023р. %
| червень 2024р до травня 2023р., %
| червень 2024р до червня 2023р, %
|Промисловість загалом
|108,1
|93,8
|99,7
|Добувна та переробна промисловість
|109,3
|94,4
|101,4
|Добувна промисловість та розробка кар'єрів
| 105,6
| 98,6
| 103,4
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 96,1
| 93,3
| 79,1
| - видобуток сирої нафти та природного газу
| 101,3
| 97,0
| 101,0
| - Видобуток металевих руд
| 127,6
| 107,5
| 130,1
|Переробна промисловість
| 111,0
| 92,6
| 100,6
| зокрема
|
|
|
| Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів
| 115,9
| 86,1
| 100,0
| Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкір. виробів та з інших матеріалів, хутра та виробів з хутра
| 96,1
| 85,2
| 89,2
| Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 102,1
| 98,9
| 97,0
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки.
| 100,4
| 98,6
| 103,2
| Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції.
| 103,9
| 105,3
| 98,4
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів.
| 106,8
| 100,0
| 86,1
| Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції.
| 113,8
| 95,5
| 94,3
| Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання
| 129,8
| 95,5
| 134,0
| Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання
| 99,1
| 101,1
| 94,9
| Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції
| 97,9
| 127,9
| 90,3
| Виробництво електричного обладнання
| 91,7
| 102,2
| 95,1
| Виробництво машин та обладнання, не зарахованого до інших груп
| 111,9
| 91,0
| 94,4
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо.
| 97,5
| 101,0
| 96,4
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання
| 100,9
| 97,1
| 89,2
|Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
|101,5
|89,8
|88,8
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.