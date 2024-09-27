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Із 1 жовтня Пенсійний фонд перерахує житлові субсидії на новий опалювальний сезон

13:32 27.09.2024 |

Економіка

 

Із 1 жовтня Пенсійний фонд проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

Як нагадали в ПФУ, субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

* на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
* на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Зазначається, що громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також до Фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити або оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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