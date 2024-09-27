Обсяг реалізованої в Україні промпродукції в I півріччі зріс на 9,7% - Держстат

Україна у січні-червні 2024 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на 1,708 трлн грн, що на 9,7% більше, ніж у січні-червні 2023 року (1,556 трлн грн), зокрема за межі країни – на 351,66 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

За її даними, обіг реалізованої продукції добувної та переробної промисловості у першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зріс на 16,5%, зокрема добувної промисловості та розробки кар'єрів на 15,5%, переробної – на 16,8%. %.

Реалізація добувної та переробної промисловості у червні-2024 порівняно з червнем-2023 року збільшилася на 5,8%, до травня-2024р. – скоротилася на 3,7%.

У загальному обсязі реалізації промпродукції за 6 місяців 2024р. найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (59,2%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (27,1%), добувну промисловість та розробку кар'єрів (12,5%), металургійне виробництво (10,8%) .

Як повідомлялося, у 2023 році реалізовано промислову продукцію (товари, послуги) на 3,275 трлн грн.



Обсяг реалізованої промпродукції за основними видами діяльності за січень-червень 2024р.

січень-червень 2024р., млн грн (без ПДВ та акцизу), млн грн до I півріччя 2023р, % Промисловість України 1707918.6 9.7 Добувна та переробна промисловість 1225063.1 16.5 Добувна промисловість та розробка кар'єрів 213919.9 15.5 видобуток кам'яного та бурого вугілля 34969.4 -10.7 видобуток сирої нафти та природного газу 89677.5 -1.3 видобуток металевих руд 74956.1 71.2 видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів 8782.0 48.0 Переробна промисловість 1011143.2 16.8 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 407518.4 16.4 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо. 20273.4 3.9 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 62154.1 8.9 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 16323.4 6.0 Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції 36578.8 10.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 28221.4 20.2 Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 35710.2 10.6 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім машин та обладнання 185242.5 22.2 Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання 122289.5 19.1 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 13904.9 61.3 Виробництво електричного обладнання 20736.5 21.7 Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів тощо. 7627.4 27.8 Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання 35375.8 20.5 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря 463101.4 -5.0 Водопостачання; каналізація, відходи 19754.1 10.5

¹ - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат України