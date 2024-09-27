Обсяг реалізованої в Україні промпродукції в I півріччі зріс на 9,7% - Держстат

Україна у січні-червні 2024 року реалізувала промислову продукцію
(товари, послуги) на 1,708 трлн грн, що на 9,7% більше, ніж у
січні-червні 2023 року (1,556 трлн грн), зокрема за межі країни – на
351,66 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.
За її даними, обіг реалізованої продукції добувної та переробної
промисловості у першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним
періодом 2023 року зріс на 16,5%, зокрема добувної промисловості та
розробки кар'єрів на 15,5%, переробної – на 16,8%. %.
Реалізація добувної та переробної промисловості у червні-2024
порівняно з червнем-2023 року збільшилася на 5,8%, до травня-2024р. –
скоротилася на 3,7%.
У загальному обсязі реалізації промпродукції за 6 місяців 2024р.
найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (59,2%),
постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
(27,1%), добувну промисловість та розробку кар'єрів (12,5%),
металургійне виробництво (10,8%) .
Як повідомлялося, у 2023 році реалізовано промислову продукцію (товари, послуги) на 3,275 трлн грн.
Обсяг реалізованої промпродукції за основними видами діяльності за січень-червень 2024р.
|
| січень-червень 2024р., млн грн (без ПДВ та акцизу), млн грн
| до I півріччя 2023р, %
| Промисловість України
| 1707918.6
| 9.7
| Добувна та переробна промисловість
| 1225063.1
| 16.5
| Добувна промисловість та розробка кар'єрів
| 213919.9
| 15.5
| видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 34969.4
| -10.7
| видобуток сирої нафти та природного газу
| 89677.5
| -1.3
| видобуток металевих руд
| 74956.1
| 71.2
| видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів
| 8782.0
| 48.0
| Переробна промисловість
| 1011143.2
| 16.8
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 407518.4
| 16.4
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо.
| 20273.4
| 3.9
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 62154.1
| 8.9
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 16323.4
| 6.0
| Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції
| 36578.8
| 10.0
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 28221.4
| 20.2
| Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
| 35710.2
| 10.6
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім машин та обладнання
| 185242.5
| 22.2
| Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання
| 122289.5
| 19.1
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 13904.9
| 61.3
| Виробництво електричного обладнання
| 20736.5
| 21.7
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів тощо.
| 7627.4
| 27.8
| Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання
| 35375.8
| 20.5
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря
| 463101.4
| -5.0
| Водопостачання; каналізація, відходи
| 19754.1
| 10.5
¹
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.
Дані: Держстат України