У найближчі пів року Міноборони модернізує управління держпідприємствами

Управління державними підприємствами Міноборони буде модернізовано у найближчі шість місяців.

Покроковий план реалізації представлено у рамках роботи Ради донорів інституційних реформ за участю представників 25 країн-партнерів та міжнародних організацій, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств. Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління - Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", - зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

За словами заступника міністра, ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, зважаючи на потреби ЗСУ. До цього пулу входитимуть державні компанії із видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.

Аби досягти бажаного стану справ у цьому напрямку, Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати уже початі процеси.

По-перше, це реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, яка не властива сектору оборони.

По-друге, це підвищення рівня професійності та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади на підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу.

По-третє, це імплементація останніх змін до законодавства щодо корпоративного управління, які стосуються виконання Міноборони функцій власника.

По-четверте, амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани. Попри складні обставини в умовах війни, більшість фінансових планів на 2025 рік сформовано, а робота над якісним оновленням стратегічних планів розвитку розпочалася.

По-п'яте, це створення і розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, раніше профільна команда на чолі з Гайдером презентувала піврічний план ключових кроків у реформі оборонної інфраструктури.

Міністерство оборони у 2024 році скасувало 16 журналів і паперових книг обліку, попереду - перехід на 100% електронний документообіг, а також реформа ТЦК.