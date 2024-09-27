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У найближчі пів року Міноборони модернізує управління держпідприємствами
12:12 27.09.2024 |
Управління державними підприємствами Міноборони буде модернізовано у найближчі шість місяців.
Покроковий план реалізації представлено у рамках роботи Ради донорів інституційних реформ за участю представників 25 країн-партнерів та міжнародних організацій, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств. Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління - Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", - зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
За словами заступника міністра, ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, зважаючи на потреби ЗСУ. До цього пулу входитимуть державні компанії із видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.
Аби досягти бажаного стану справ у цьому напрямку, Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати уже початі процеси.
По-перше, це реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, яка не властива сектору оборони.
По-друге, це підвищення рівня професійності та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади на підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу.
По-третє, це імплементація останніх змін до законодавства щодо корпоративного управління, які стосуються виконання Міноборони функцій власника.
По-четверте, амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани. Попри складні обставини в умовах війни, більшість фінансових планів на 2025 рік сформовано, а робота над якісним оновленням стратегічних планів розвитку розпочалася.
По-п'яте, це створення і розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.
Як повідомляв Укрінформ, раніше профільна команда на чолі з Гайдером презентувала піврічний план ключових кроків у реформі оборонної інфраструктури.
Міністерство оборони у 2024 році скасувало 16 журналів і паперових книг обліку, попереду - перехід на 100% електронний документообіг, а також реформа ТЦК.
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