Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підвищення податків вплине на бізнес, але інші варіанти майже вичерпані, – Марченко
11:45 27.09.2024 |
Підвищення податків неминуче вплине на бізнес, проте це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в межах дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір" проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group, передає Укрінформ.
"Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані", - наголосив Марченко.
За його словами, внутрішні запозичення досягли критичної межі оскільки вони лише підтримують існуючу систему, не створюючи нових видатків. Таким чином, усі залучені кошти наразі використовуються виключно для погашення вже зроблених виплат та їх обслуговування.
Міністр зауважив на непередбачуваності зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідного обсягу зовнішньої допомоги.
«На цей рік від партнерів залучать 41,3 млрд дол., очікувана сума наступного року - 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними», - наголосив він.
До того ж, Марченко підкреслив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових видатків неможлива задля збереження витрат на оборону на поточному рівні в умовах триваючої війни.
Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня 2024 року Верховна Рада України з другої спроби підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 млрд в наступному для забезпечення оборони.
Зокрема планується: підвищення військового збору з 1,5% до 5%; збільшення податків на 1-2 групу ФОП; авансові внески на АЗС; 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи; 25% прибутку на фінустанови; помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання); 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці заборгували по мікрокредитах 14,5 мільярда. Сума позики зросла у 1,4 рази
|Підвищення податків вплине на бізнес, але інші варіанти майже вичерпані, – Марченко
|Держсховище реалізувало 18,8 тонни бурштину на ₴31,7 мільйона
|Гендиректор COMFY звинуватив «Ябко», Yabluka і «ТехноЇжак» у нелегальному продажі iPhone 16 в Україні
|Ціни на нафту знижуються на тлі поліпшення перспектив пропозиції, стимулювання Китаю обмежує втрати
|ВАКС вирішив стягнути близько 2 млрд грн активів Royal Pay Europe і доходи з них
Бізнес
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем