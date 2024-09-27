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Держсховище реалізувало 18,8 тонни бурштину на ₴31,7 мільйона
10:00 27.09.2024 |
Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння провело 131 онлайн-аукціон з продажу бурштину, залучивши загалом понад 31,7 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.
«Онлайн-аукціони з продажу бурштину принесли Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як організатору понад 31,7 млн гривень. Це результат 131 успішно завершеного аукціону в системі Prozorro.Продажі, - йдеться в повідомленні
Всього Держсховище продало на електронних торгах понад 18,8 тис. кг бурштину.
Зазначається, що середнє зростання ціни на таких онлайн-аукціонах становить майже 26%. А середній показник конкуренції складає 1,5 учасника.
Станом на 26 вересня у системі Prozorro.Продажі оголошено 29 онлайн-аукціонів з продажу бурштину.
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