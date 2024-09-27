Гендиректор COMFY звинуватив «Ябко», Yabluka і «ТехноЇжак» у нелегальному продажі iPhone 16 в Україні

Генеральний директор однієї з найбільших українських мереж продажу техніки COMFY Ігор Хижняк публічно звинуватив менших конкурентів - "Ябко", Yabluka і "ТехноЇжак" у нелегальному імпорті в Україну та продажу з ухиленням від податків iPhone 16.

"У мене в руках три iPhone 16 Pro, які купив у магазинах "Ябко", Yabluka і "ТехноЇжак". Здавалося б, бажана новинка, але є три проблеми", - написав він у Facebook у четвер увечері.

Хижняк пояснив, що офіційний старт продажів цих смартфонів запланований в Україні на п'ятницю 27 вересня. "Тобто, ці гаджети в Україну привезло не ТОВ "Еппл Україна", а хтось інший, нелегально, буквально в спідньому", - вважає гендиректор COMFY.

Другою проблемою він назвав способи оплати за ці "айфони", прикріпивши скріни листування і підтвердження переказів: приміром, магазин Yabluka погодився прийняти оплату криптовалютою USDT, проте видаткова накладна в гривнях.

"Третя (проблема): Звісно, за ці айфони мені не дали жодного фіскального чеку... Тобто, з цих айфонів не сплачено жодної копійки до державного бюджету - ні мита, ні ПДВ, ні податок на прибуток", - стверджує Хижняк.

На його думку, ці гаджети йому продали продавці, які "в кращому разі працевлаштовані на мінімалці, відповідно, не платять повною мірою ЄСВ (єдиний соціальний внесок), ПДФО (податок на доходи фізосіб) і військовий збір".

Згідно з оцінками глави COMFY, обсяг подібних покупок "айфонів" становить 6 млрд грн щорічно.