ВАКС вирішив стягнути близько 2 млрд грн активів Royal Pay Europe і доходи з них

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та вирішила стягнути в дохід держави не тільки грошові кошти, які належать ТОВ "Royal Pay Europe", на суму близько 200 млн грн і військові держоблігації на суму близько 1,8 млрд грн, але й доходи з них, повідомив ВАКС у фейсбуці в четвер.

Зазначається, що суд першої інстанції вирішив стягнути в дохід держави активи "Royal Pay Europe": 53 млн грн, EUR54 тис. і $3,5 млн, а також цінні папери номінальною вартістю майже 1 млрд 258,74 млн грн і 494,16 млн грн, однак відмовивши у стягненні доходів із них.

У публікації зазначається, що постанова набула чинності з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 січня 2023 року своїм указом ввів у дію санкції щодо ТОВ "Роял Пей Юроп" (SIA Royal Pay Europe) (Латвія, м.Рига). Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема, послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

"Zn.ua" на початку жовтня 2022 року опублікувало закритий документ НБУ банкам, у якому регулятор повідомив про одержання від правоохоронних органів інформації щодо здійснення ними заходів із розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі України з метою маскування джерел походження грошових коштів і майна, вчинення фінансових операцій із резидентами РФ.

Наприкінці червня 2023 року ДБР повідомило про арешт і передачу в управління АРМА 1,9 млрд грн із рахунків "Royal Pay Europe", яка, за інформацією правоохоронців, пов'язана з російським букмекером 1XBET. Передача відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння грошовими коштами, виділеними іноземними банками одній із українських комерційних банківських установ на загальну суму понад EUR30 млн, уточнювало відомство.

"Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов'язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також введено санкції згідно з рішенням РНБО...", - зазначило ДБР.

25 грудня 2023 року Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ТОВ "Royal Pay Europe" у вигляді цінних паперів і грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.