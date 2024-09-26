Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення кредитів до $100 млн від банку Кореї і до 400 млн канадських доларів від Канади

23:31 26.09.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту до $100 млн від експортно-імпортного банку Кореї та кредиту до 400 млн канадських доларів від Канади.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, затверджено основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від експортно-імпортного банку Кореї.

Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує $100 млн.

Крім того, затверджено основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.

Зазначається, що документ визначає умови для здійснення у 2024 році державних зовнішніх запозичень шляхом залучення додаткового кредиту канадської сторони для фінансування державного бюджету.

Передбачено, що додаткове запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 400 млн канадських доларів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2085
  0,0562
 0,14
EUR
 1
 45,9598
  0,2360
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9315  0,06 0,14 41,5685  0,09 0,21
EUR 45,8085  0,09 0,20 46,5319  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2400  0,06 0,15 41,2600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес