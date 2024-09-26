Кабмін схвалив залучення кредитів до $100 млн від банку Кореї і до 400 млн канадських доларів від Канади

Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту до $100 млн від експортно-імпортного банку Кореї та кредиту до 400 млн канадських доларів від Канади.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, затверджено основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від експортно-імпортного банку Кореї.

Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує $100 млн.

Крім того, затверджено основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.

Зазначається, що документ визначає умови для здійснення у 2024 році державних зовнішніх запозичень шляхом залучення додаткового кредиту канадської сторони для фінансування державного бюджету.

Передбачено, що додаткове запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 400 млн канадських доларів.