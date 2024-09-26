Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд реформує систему держрезерву: старе агентство ліквідував, нове створив
23:23 26.09.2024 |
Уряд 26 вересня утворив Державне агентство з управління резервами України; до повноважень нової структури не входить управління мобілізаційним резервом.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.
"Кабінет Міністрів ліквідував Держрезерв, що залишився нам у спадок від радянської системи та довів неспроможність в управлінні державним матеріальним резервом. Натомість уряд створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів - Державне агентство з управління резервами України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, Держагентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені Законом «Про державні резерви». Вони суттєво відрізняються від повноважень, які здійснював Держрезерв, отже, йдеться про запуск докорінно нової структури.
Держагентство відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв.
Управління мобілізаційним резервом, у тому числі реалізація розброньованих матеріальних цінностей, здійснюватиметься іншими державними органами.
Окрім того, уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.
«Впровадження цього реєстру посилює контроль та відповідальність як відповідальних зберігачів, резервантів, так і балансоутримувачів державних резервів <...>. Це буде захищена автоматизована база даних, щоб відстежувати стан матеріальних цінностей на кожному етапі: закладення, зберігання, освіження, відпуск тощо», - додала Свириденко.
Роботу відомства координуватиме перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.
Як повідомлялось, 9 серпня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державні резерви», 16 грудня того ж року він набув чинності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВАКС вирішив стягнути близько 2 млрд грн активів Royal Pay Europe і доходи з них
|Кабмін схвалив залучення кредитів до $100 млн від банку Кореї і до 400 млн канадських доларів від Канади
|Уряд реформує систему держрезерву: старе агентство ліквідував, нове створив
|Шмигаль доручив віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї
|Західні донори розширюють програму підготовки кваліфікованої робочої сили в Україні
|Шмигаль показав будівництво інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині
Бізнес
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію