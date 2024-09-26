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АНАЛІТИКА

Уряд реформує систему держрезерву: старе агентство ліквідував, нове створив

23:23 26.09.2024 |

Економіка

 

Уряд 26 вересня утворив Державне агентство з управління резервами України; до повноважень нової структури не входить управління мобілізаційним резервом.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

"Кабінет Міністрів ліквідував Держрезерв, що залишився нам у спадок від радянської системи та довів неспроможність в управлінні державним матеріальним резервом. Натомість уряд створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів - Державне агентство з управління резервами України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, Держагентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені Законом «Про державні резерви». Вони суттєво відрізняються від повноважень, які здійснював Держрезерв, отже, йдеться про запуск докорінно нової структури.

Держагентство відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв.

Управління мобілізаційним резервом, у тому числі реалізація розброньованих матеріальних цінностей, здійснюватиметься іншими державними органами.

Окрім того, уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

«Впровадження цього реєстру посилює контроль та відповідальність як відповідальних зберігачів, резервантів, так і балансоутримувачів державних резервів <...>. Це буде захищена автоматизована база даних, щоб відстежувати стан матеріальних цінностей на кожному етапі: закладення, зберігання, освіження, відпуск тощо», - додала Свириденко.

Роботу відомства координуватиме перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.

Як повідомлялось, 9 серпня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державні резерви», 16 грудня того ж року він набув чинності.
 

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