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Шмигаль доручив віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї
23:18 26.09.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду в Миколаївській області доручив віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема тих позицій, які передбачені програмою «Зброя перемоги».
Як передає Укрінформ. про це повідомляється на Урядовому порталі.
Міністерство економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості мають розробити відповідні законодавчі зміни.
«Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію», - наголосив Шмигаль.
За його словами, це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані.
«Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі - вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння», - відзначив прем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році на зведення фортифікаційних споруд на Миколаївщині уряд спрямував 567 млн грн. На даний час роботи виконані, об'єкти передані на баланс обласних військових адміністрацій.
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