Західні донори розширюють програму підготовки кваліфікованої робочої сили в Україні

Європейський Союз, Польща та Естонія приєдналися до програми уряду Німеччини Skills4Recovery з підтримки навчання та перепідготовки фахівців для відновлення України. Про це повідомило Міністерство економіки.

Це дасть змогу підготувати понад 4700 кваліфікованих спеціалістів для відновлення країни. Також збільшиться бюджет проєкту (з 10 млн євро до 25,5 млн євро) та кількість профтехів, які отримають підтримку (до 50).

Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи із шести областей на всю територію України.

Як наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, подолання структурного безробіття і дисбалансів на ринку праці через розвиток людського капіталу - одне з пріоритетних завдань для уряду.

"Завдяки країнам-членам ЄС та їхньому досвіду Україна вже зараз впроваджує зміни для якісної підготовки кваліфікованих кадрів, закладаючи міцний фундамент для стабільного розвитку людського капіталу в майбутньому", - зазначив директор програми Skills4Recovery Міхаель Пауло.

Програма Skills4Recovery була ініційована урядом Німеччини у 2023 році. Її реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Solidarity Fund PL (SFPL).

Програму Skills4Recovery спрямовано на підтримку навчання та перепідготовку кваліфікованих працівників у чотирьох секторах економіки, важливих для процесу відновлення: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство та сфера послуг.

На тлі мобілізації до армії українська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили. Міністерство економіки запропонувало перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.