Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підвищення податків не вплине на ціноутворення в Україні, запевняють у Нацбанку
15:57 26.09.2024 |
Заплановане підвищення податків в Україні не матиме суттєвого впливу на рівень інфляції, оскільки додаткові надходження будуть компенсовані бюджетними видатками. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для Центру економічної стратегії.
Він зазначив, що Національний банк уже проводив відповідні розрахунки, які відображені в липневому "Інфляційному звіті". Там йшлося про можливі додаткові інфляційні ефекти у разі підвищення ставок на окремі податки, зокрема на ПДВ.
"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість із них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", - додав Ніколайчук.
За його словами, підвищення оподаткування доходів буде збалансовано тим, що отримані додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді державних видатків, що не призведе до значного тиску на попит та зростання цін.
Що відомо про підвищення податків
Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів на 58 млрд грн цього року та 137 млрд - наступного.
Основну суму принесуть збільшення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%. Міністерство фінансів було проти підвищення податків для банків, але готове з ним змиритися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
|Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України
|США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підвищення податків не вплине на ціноутворення в Україні, запевняють у Нацбанку
|Чернишов обговорив з ЄІБ можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості
|Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію
|Нафта посилила падіння, Brent опустилася до $71,8 за барель
|Суд конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди
|Газ у гурті потроху повзе вгору
|Пальмова олія більше не найдешевша у світі
Бізнес
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple