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Суд конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди
14:13 26.09.2024 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів, застосувавши до них санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави.
Відповідне рішення суд ухвалив 25 вересня, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.
Вона нагадала, що Усманов - один із найвпливовіших російських мільярдерів, засновник групи "USM", яка контролює активи у стратегічних галузях російської економіки: металургії, гірничодобувній промисловості, секторах телекомунікацій та цифрових технологій.
Які активи Усманова конфіскували?
* залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість - понад 2 млрд грн);
* 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" - IT-компанії, яка раніше перебувала під контролем Усманова.
Богатих уточнила, що рішення ВАКС ще не вступило в силу і на нього може бути подана апеляція.
Алішер Усманов - російський бізнесмен, у рейтингу російських мільярдерів посідає восьме місце із статками у $14,4 млрд. Усманову також належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій РФ.
Як повідомлялося, Алішер Усманов потрапив під українські санкції у жовтні 2022 року. Пізніше Бюро економічної безпеки повідомило про арешт 166 тис. тонн залізної руди, що перебувала у власності компанії Усманова. Її орієнтовна вартість становила 1,8 млрд грн.
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