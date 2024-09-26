Україна посіла друге місце в світі за оцифруванням документів

У 2023 році українські архіви виготовили понад 21 мільйон цифрових копій документів і вийшли на друге місце у світі за масштабами оцифрування.

Про це повідомили представники Державної архівної служби України на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна - світовий лідер за темпами оцифрування архівів».

Перші дев'ять держав за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році: Фінляндія - 34,2 млн, Україна - понад 21 млн, Німеччина - близько 21 млн, Ізраїль - понад 18 млн, Норвегія - 18 млн, Індія - не більше 15 млн, Узбекистан - 14,7 млн, Велика Британія - 12,5 млн, Малайзія - понад 10,0 млн.

Першою у цьому списку є Фінляндія. Утім, як уточнили в Укрдержархіві, це є кількість сканованих традиційних документів разом із прийнятими на зберігання born-digital документів, адже з 2022 року в Фінляндії на зберігання більше не приймають паперові документи.

Таким чином, на думку директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Віталія Скальського, можна впевнено стверджувати, що Україна є світовим лідером за темпами оцифрованих архівних документів.

«Ми рахували кількість цифрових копій, тобто зроблених кадрів. Не документів, не справ чи фондів. Йдеться, зазвичай, про розвороти сторінок, по дві сторінки на один кадр. Якщо ж справи розшиті, то один кадр робиться з однієї сторінки, у тому числі пустої та незаповненої», - розповів Скальський.

За даними Укрдержархіву, Україна зробила втричі більше копій, аніж США, у 3,5 раза більше копій, аніж Польща, майже у 4 рази більше, аніж Канада. І це в умовах війни та з мінімальним залученням бюджетних грошей.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов вважає такі темпи оцифрування архівів досить значними й обіцяє їх ще наростити.

«За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17,5 раза більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Попри війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів», - пообіцяв Хромов.

В Укрдержархіві нагадують, що переглянути увесь масив оцифрованих архівних документів можна на Міжархівному пошуковому порталі, на сайтах державних архівів, у комп'ютерах у читальних залах в архівах.