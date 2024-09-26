Україна відновила переговори про спільний контроль у ПП із Євросоюзом - торгпред України

Україна і Європейська Комісія зрушили з місця роботу з укладення угод про спільний контроль у пунктах пропуску (ПП), повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка за результатами 14-го засідання Спільної координаційної платформи з експорту і транзиту української аграрної продукції в Брюсселі.

"Єврокомісія надала свої коментарі до відповідної угоди уряду Польщі. Цей крок хоч і є бюрократичним, але важливим знаком того, що на відміну від попередніх спроб укласти таку угоду, цього разу ми бачимо налаштованість ЄС і Польщі укласти її. Також на завершальній стадії запуск угоди між Румунією та Молдовою. Це означає, що в найближчій перспективі будуть укладені відповідні угоди з усіма сусідніми державами-членами", - процитувала слова Качки пресслужба Міністерства економіки.

У міністерстві уточнили, що представники України, Єврокомісії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії також обговорили питання безпеки українських морських портів і морських маршрутів.

"Порти Великої Одеси відіграють ключову роль у нормалізації товаропотоків і збільшенні українського експорту. Їхня стабільна робота безпосередньо залежить від того, наскільки надійно порти будуть захищені від обстрілів державою-агресором", - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що важливим доповненням до експорту з морських портів є експорт через Дунай.

"Сьогодні цей напрямок надзвичайно ефективний з огляду на вартість. Крім того, збільшення товарообігу через Дунай і відновлення морського експорту дало змогу більш активно використовувати наземні шляхи для експорту товарів із високою доданою вартістю", - розповів Качка.

Учасники Координаційної платформи обговорили прогнози виробництва і споживання агропродукції та інші питання продовольчої безпеки.

"Проведена Україною та партнерами робота створює можливості щодо врегулювання залишкових проблем у торгівлі в регіоні та дає змогу визначити параметри торгівлі на період після червня 2025 року", - резюмував торгпред України.