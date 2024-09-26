Україна і Китай домовилися про розвиток двосторонніх відносин і торгівлі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм колегою главою МЗС Китаю для обговорення розвитку двосторонніх відносин і торгівлі.

"Разом із Андрієм Єрмаком зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Подякували Китаю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він у соцмережі Х у ніч на четвер.

За словами Сибіги, сторони зосередилися на наступних кроках із розвитку двосторонніх відносин і торгівлі. Також обговорили перспективи подальших контактів.

Сибіга зазначив, що вони поінформували про зусилля України щодо реалізації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі Статуту ООН.