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Робота на екскаваторі: в Україні запустили нову програму перекваліфікації для жінок
23:54 25.09.2024 |
В Україні в межах проєкту Reskilling Ukraine запущено програму Iron Women з навчання управління будівельною технікою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Учасниці програми зможуть пройти навчання на операторку екскаватора та на водійку фронтального навантажувача.
У програмі можуть брати участь жінки від 18 років, які мають водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.
Програма складається з теоретичного та практичного навчання, завершується професійною атестацією на здобуття кваліфікації "машиніст екскаватора п'ятого розряду" та "водій навантажувача четвертого розряду". Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування.
У пілотній групі візьмуть участь 12 жінок.
Участь у програмі безоплатна. Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine. Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.
Заявки приймаються до 6 жовтня. Початок навчання - жовтень 2024 року.
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