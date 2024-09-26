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АНАЛІТИКА

Saab планує налагодити виробництво в Україні

 

Шведська компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток незалежної оборонної спроможності країни.

Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон, пише Reuters.

За словами Йоханссона, він бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", - сказав генеральний директор Saab.

Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.

Йоханссон розповів, що збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.

Як пише агентство, Saab відчуває бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною в Україні та нещодавнім вступом Швеції до НАТО.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Швеція
 

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