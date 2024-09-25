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Японія готова фінансувати Україну коштом заморожених активів Росії
23:11 25.09.2024 |
Японія готова надати Україні кредит, використовуючи відсотки від заморожених російських активів. Токіо активно співпрацює з країнами G7 та Україною для втілення цієї ініціативи. Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі під час конференції Make Russia Pay, присвяченої питанню конфіскації російських активів, повідомляє РБК-Україна.
"Щодо заморожених активів Росії, Японія співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб прискорити процес надання зовнішніх позик для збільшення фінансових надходжень до України. Я ще раз підтверджую, що Японія готова надати ці кредити", - підкреслив Кунінорі.
За словами посла, Японія вже надала Україні понад $12 млрд у вигляді двосторонньої допомоги і планує продовжити підтримку, особливо в енергетичному секторі, який є ключовим напередодні зими.
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