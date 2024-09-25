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АНАЛІТИКА

Мінцифри формує політику для впровадження ШІ в роботу держави - Федоров

17:29 25.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У кожному напрямі (над якими працює Мінцифри - ІФ-У) є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект", - сказав віцепрем'єр з інновацій на форумі "Диригенти змін" від Deloitte в середу.

Він зазначив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На його думку, таким чином, з'явиться можливість "обігнати" інші цифрові уряди.

"Ми зі 102-го місця у світі на п'яте місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація - той напрям, який зараз для нас пріоритетний", - наголосив Федоров.

Федоров додав, що представники Мінцифри проводитимуть зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити компанії.

"Я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі", - підсумував міністр.

Зі свого боку заступник міністра економіки Олександр Циборт 21 вересня повідомив у фейсбуці, що обговорював із українським офісом Google можливість інтеграції ШІ в державні сервіси.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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