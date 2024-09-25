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Зростання ВВП України у II кв.-2024 сповільнилося до 3,7% - Держстат
15:47 25.09.2024 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Відповідно до них, порівняно з попереднім кварталом, із урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.
Як повідомлялося, у серпні 2024 року НБУ оцінив зростання реального ВВП України у другому кварталі цього року у 3,7% до аналогічного періоду минулого року, як і прогнозував його у квітні.
Нацбанк очікує уповільнення зростання ВВП у третьому кварталі до 3,1%, у четвертому - до 2,3%, тоді як у квітневому звіті він прогнозував їх відповідно на рівні 1,3% та 4,1%.
За даними Держстату, ВВП України у 2023 році зріс на 5,3% після спаду на 28,8% у 2022 році, зокремау четвертому кварталі минулого року цей показник становив 4,7%. У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5%.
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