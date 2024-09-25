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Середня зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень
14:08 25.09.2024 |
Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Таким чином, зарплата чиновників суттєво перевищує середній рівень по України. У другому кварталі зарплата штатних працівників (до вирахування податків) становила 21 тисячу гривень.
Рейтинг із зарплат
За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 111,9 тисяч гривень. У комісії працює 531 особа. Зарплата її керівництва одна з найвищих - 223,6 тисяч гривень.
Високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 97,0 тисяч гривень в середньому. Тут працює 262 особи. Зарплата керівництва - 191,2 тисяч гривень.
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 71,5 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 682 осіб. Керівництву платять 121,8 тисяч гривень.
Кількість чиновників в Україні
Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.
У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
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