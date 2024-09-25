Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середня зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень

14:08 25.09.2024 |

Економіка

Середня зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень

 

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата чиновників суттєво перевищує середній рівень по України. У другому кварталі зарплата штатних працівників (до вирахування податків) становила 21 тисячу гривень.

Рейтинг із зарплат

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 111,9 тисяч гривень. У комісії працює 531 особа. Зарплата її керівництва одна з найвищих - 223,6 тисяч гривень.

Високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 97,0 тисяч гривень в середньому. Тут працює 262 особи. Зарплата керівництва - 191,2 тисяч гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 71,5 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 682 осіб. Керівництву платять 121,8 тисяч гривень.

Кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2647
  0,1097
 0,27
EUR
 1
 46,1958
  0,1544
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9900  0,16 0,39 41,6564  0,09 0,21
EUR 45,9020  0,03 0,07 46,6200  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,25 41,3200  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес