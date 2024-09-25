Податківці отримали доступ до даних про перетин кордону і взялися за міжнародних перевізників, – Гетманцев

Державна податкова служба отримала доступ до даних Держприкордонної служби про перетин кордону громадянами, тепер податківці зможуть контролювати сплату податків міжнародними перевізниками.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Тепер податківці мають інформацію як про транспортні засоби, так і про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей, що за допомогою кількох кнопок кальтулятора Casio дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму не виданих ним розрахункових документів", - написав Гетманцев.

Він додав, що у вересні 2024 року податківці вже провели у пунктах перетину кордону "ряд результативних спільних заходів", за результатами яких виявили факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензій на право здійснення перевезень.

"Далі - справа техніки. Наполегливо рекомендую всім автоперевізникам оприбутковувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. Ви цього зараз не робите", - попередив депутат.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. Депутат попередив, що з таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, а порушникам загрожує штраф, хоча подібна діяльність може підпадати під покарання, передбачене Кримінальним кодексом України.