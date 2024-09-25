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Із 1 жовтня стартують аукціони "Земельного банку". Фермери можуть обрати землі з понад 4000 гектарів
12:55 25.09.2024 |
Із 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту "Земельний банк", що відкриває можливість прозорої оренди державних земель.
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Зазначається, що цей проєкт має створити рівні умови для всіх учасників ринку, де кожен має можливість взяти участь в онлайн-аукціонах на справедливих умовах.
У Фонді додали, що кількість оголошених аукціонів з оренди державних земель постійно зростає. Наразі їх вже 65 і охоплюють вони дев'ять областей України. Найбільша кількість земельних ділянок зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях.
Сьогодні фермери та агрокомпанії мають можливість обрати землі з понад 4000 га. На аукціонах представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до значних масивів у 262 га.
Стартова ціна оренди коливається від 9 тис. грн до 1,14 млн грн.
Водночас переможе найвища пропозиція, яка буде визначена під час онлайн-аукціону.
Як повідомлялося, 17 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбудуться 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.
Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.
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