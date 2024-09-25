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АНАЛІТИКА

Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів - Федоров

11:57 25.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт "Е-резидент", що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати", - сказав він на форумі "Диригенти змін" від Deloitte у середу.

Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання е-резидентства в Україні.

Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких стануть першими е-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд і планувало запустити е-резидентсво в першому кварталі 2024 року.

Крім того, повідомлялося, що закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (е-резидентст) набув чинності 1 квітня 2023 року. Під час роботи "е-резидент" сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт - 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

З 1 квітня Національний банк України надав право електронним резидентам (е-резидентам) відкривати поточні рахунки в банку, реалізувавши норму закону від 6 жовтня 2022 року "Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Над проєктом "е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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