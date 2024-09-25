Бюджет втратив 823 мільйони євро через нелегальний ринок сигарет, – KPMG

Минулого року українці придбали 8,4 млрд штук нелегальних сигарет, тобто кожна п'ята сигарета реалізована без сплати податків до бюджету. Найвідомішим бренд, під яким продаються нелегальні сигарети, став Compliment.

Про це йдеться у дослідженні KPMG, що надає аудиторські, податкові та консультаційні послуги, передає NV.

Якщо у 2021 році під цією ТМ було продано 1,93 млрд штук сигарет, у 2022-му - 2,41 млрд, то вже минулого року - 2,75 млрд штук. У трійці лідерів - Marshall та Lifa.

За даними KPMG, нелегальне споживання сигарет на 38 ринках країн Європи, включаючи Україну та Молдову, зросло на 3% до 52,2 млрд штук. Ці темпи прискорились.

Для порівняння: у 2022-му він зріс усього на 0,3%. Серед антилідерів -Україна (+1,1 млрд сигарет), Велика Британія (+0,8 млрд) та Греція (+0,6 млрд). У більшості країн (тобто 21 з 38) обсяги нелегального споживання залишалися стабільними або знижувалися.

"В Україні великі податки, немає дешевших легальних альтернатив і це штовхає ринок в нелегальну сферу і тіньовий ринок суттєво зростає. Проблема складна і комплексна", - каже старший віцепрезидент із зовнішніх зв'язків PMI Хрістос Харпантідіс.

Водночас він додає, що представники влади в Україні готуються переглядати податкову політику.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже підвищила акцизи на пальне і тепер планує зробити це і для тютюнових виробів, щоправда дискусії у профільному парламентському комітеті ще тривають. Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає, вважають експерти.