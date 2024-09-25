В Україні зареєстрували новий індустріальний парк Kalush Production: що вироблятиме

Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк Kalush Production у Калуші Івано-Франківської області. Про це повідомляє Мінекономіки.

Виробничі потужності парку охоплюватимуть виробництво хімічних речовин і продукції, меблів, готових металевих виробів (окрім машин та устаткування), неметалевої мінеральної продукції, паперу, гумових і пластмасових виробів.

Завдяки заснуванню нового індустріального парку у Калуші зʼявиться близько 2100 нових робочих місць. Парк об'єднуватиме десятки виробництв на 24 гектарах, писав раніше голова Калуської громади Андрій Найда.

"Створення нових індустріальних парків - це складова урядової економічної політики "Зроблено в Україні" та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів", - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатор створення парку - ТОВ "Хімзавод Калуш". Компанія зареєстрована 19 жовтня 2023 року у Калуші. Власниками фірми є Андрій Бісик із Калуша (67%) та Василь Микитчак з Умані (33%). Директоркою є Лілія Витвицька. Основний вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 92 індустріальні парки.