Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зареєстрували новий індустріальний парк Kalush Production: що вироблятиме

23:10 24.09.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк Kalush Production у Калуші Івано-Франківської області. Про це повідомляє Мінекономіки.

Виробничі потужності парку охоплюватимуть виробництво хімічних речовин і продукції, меблів, готових металевих виробів (окрім машин та устаткування), неметалевої мінеральної продукції, паперу, гумових і пластмасових виробів.

Завдяки заснуванню нового індустріального парку у Калуші зʼявиться близько 2100 нових робочих місць. Парк об'єднуватиме десятки виробництв на 24 гектарах, писав раніше голова Калуської громади Андрій Найда.

"Створення нових індустріальних парків - це складова урядової економічної політики "Зроблено в Україні" та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів", - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатор створення парку - ТОВ "Хімзавод Калуш". Компанія зареєстрована 19 жовтня 2023 року у Калуші. Власниками фірми є Андрій Бісик із Калуша (67%) та Василь Микитчак з Умані (33%). Директоркою є Лілія Витвицька. Основний вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 92 індустріальні парки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3744
  0,0177
 0,04
EUR
 1
 46,0414
  0,0486
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1486  0,10 0,24 41,7429  0,06 0,14
EUR 45,8679  0,00 0,01 46,5914  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4050  0,04 0,10 41,4200  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес