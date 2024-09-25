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Міністр оборони України: Ми на 80% залежні від наших партнерів
На сьогодні міжнародна військова допомога є основою допомоги Україні, заявив міністр оборони Рустем Умєров.
"Ми на 80% залежні від наших партнерів. Ми працюємо з Євросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM (Європейське Командування Збройних сил США), Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною і десятком інших країн у двосторонньому форматі в щоденному режимі", - сказав він в інтерв'ю Lb.ua.
Міністр зазначив, що Озброєнням і військовою технікою колеги з України опікуються зі своїми колегами зі Сполучених Штатів, Європи, SAG-U (Security Assistance Group Ukraine, Групі сприяння безпеці України), IDCC (Міжнародний координаційний центр донорів) тощо. Це закупівля, логістика, контракти", - пояснив він.
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