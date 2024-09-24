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АНАЛІТИКА

Можливості підвищити соціальні стандарти наступного року немає, – міністр фінансів Марченко

17:47 24.09.2024 |

Економіка

 

Проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на брифінгу, повідомляє БізнесЦензор.

"На даному етапі, і це також було домовлено з нашими ключовими партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. У цьому році ми таку змогу мали, ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% - до 8000 гривень Ми вважжаємо за можливе зберегти цей розмір на увесь наступний рік", - сказав Марченко.

Водночас міністр запевнив, що наразі "немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована" у запланованих обсягах.

Він нагадав, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримав виплату пенсій та інших соціальних видатків.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

* мінімальна зарплата - 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;
* прожитковий мінімум (загальний) - 2920 грн;
* прожитковий мінімум (для працездатних осіб) - 3028 грн;
* прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) - 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів", уточнили у Кабміні. Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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