Україна у серпні наростила виплавку сталі на 15% до серпня-2023, зберігши 20 місце у рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в серпні поточного року збільшили виробництво сталі на 14,8% до аналогічного періоду минулого року - до 691 тис. тонн із 602 тис. тонн, але знизили на 2,5% до попереднього місяця, коли було вироблено 709 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 20 місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у серпні зафіксовано збільшення виплавки сталі до серпня-2023 у більшості країн першої десятки, окрім Китаю, Японії, РФ та Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками серпня є такою: Китай (77,920 млн тонн, зниження на 10,4% до серпня-2023), Індія (12,285 млн тонн, більше на 2,6%), США (7,048 млн тонн) , зростання на 0,7%), Японія (6,870 млн тонн, менше на 3,9%), РФ (5,8 млн тонн, менше на 11,5%), Південна Корея (5,465 млн тонн, менше на 2, 2%), Туреччина (3,146 млн тонн, більше на 13,8%), Бразилія (2,963 млн тонн, більше на 7,3%), Німеччина (2,874 млн тонн, більше на 0,5%) та В'єтнам (1,793 млн тонн, зростання 1,5%).

Сумарно у серпні 2024 року виплавка сталі знизилася на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 144,834 млн. тонн.

У січні-серпні-2024 перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай (691,410 млн тонн, зниження на 3,3% до січня-серпня-2023), Індія (98,522 млн тонн, більше на 6,5%), Японія ( 56,665 млн тонн, менше на 2,9%), США (53,785 млн тонн, менше на 1,7%), РФ (48,469 млн тонн, "мінус" 4,9%), Південна Корея (42,509 млн тонн, менше на 5,5%), Німеччина (25,378 млн. тонн, більше на 4%), Туреччина (24,816 млн. тонн, більше на 14,8%), Бразилія (22,363 млн. тонн, більше на 3,8%) та Іран (19,784 млн.) тонн (більше на 1,9%).

Загалом за 8 міс.-2024 виплавка сталі скоротилася на 1,5% до аналогічного періоду минулого року - до 1 млрд 251,071 млн тонн.

При цьому Україна за 8 міс-2024 виробила 5,274 млн тонн сталі, що на 30,8% вище за обсяги за аналогічний період 2023 року (за 8 міс-2023 - 4,032 млн тонн). Країна перебуває на 21 місці за підсумками січня-серпня.

Як повідомлялося, за 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн на рівні попереднього року), Індія (140,171 млн тонн, +11,8%), Японія (86,996 млн тонн, -2,5%), США (80,664 млн тонн , +0,2%), РФ (75,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (66,676 млн тонн, +1,3%), Німеччина (35,438 млн тонн, -3,9%), Туреччина (33,714 млн тонн, -4%), Бразилія (31,869 мл тонн, -6,5%) та Іран (31,139 млн тонн, +1,8%).

Загалом 2023 року 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

При цьому Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги за 2022 рік. Країна розташовується на 22 місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі була такою: Китай (1,013 млрд тонн, -2,1%), Індія (124,720 млн тонн, +5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн. тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн. тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн. тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн. тонн) , -8,4%), Туреччина (35,134 млн. тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн. тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн. тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23 місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.