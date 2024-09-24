Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у серпні наростила виплавку сталі на 15% до серпня-2023, зберігши 20 місце у рейтингу Worldsteel

16:51 24.09.2024 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в серпні поточного року збільшили виробництво сталі на 14,8% до аналогічного періоду минулого року - до 691 тис. тонн із 602 тис. тонн, але знизили на 2,5% до попереднього місяця, коли було вироблено 709 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 20 місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у серпні зафіксовано збільшення виплавки сталі до серпня-2023 у більшості країн першої десятки, окрім Китаю, Японії, РФ та Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками серпня є такою: Китай (77,920 млн тонн, зниження на 10,4% до серпня-2023), Індія (12,285 млн тонн, більше на 2,6%), США (7,048 млн тонн) , зростання на 0,7%), Японія (6,870 млн тонн, менше на 3,9%), РФ (5,8 млн тонн, менше на 11,5%), Південна Корея (5,465 млн тонн, менше на 2, 2%), Туреччина (3,146 млн тонн, більше на 13,8%), Бразилія (2,963 млн тонн, більше на 7,3%), Німеччина (2,874 млн тонн, більше на 0,5%) та В'єтнам (1,793 млн тонн, зростання 1,5%).

Сумарно у серпні 2024 року виплавка сталі знизилася на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 144,834 млн. тонн.

У січні-серпні-2024 перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай (691,410 млн тонн, зниження на 3,3% до січня-серпня-2023), Індія (98,522 млн тонн, більше на 6,5%), Японія ( 56,665 млн тонн, менше на 2,9%), США (53,785 млн тонн, менше на 1,7%), РФ (48,469 млн тонн, "мінус" 4,9%), Південна Корея (42,509 млн тонн, менше на 5,5%), Німеччина (25,378 млн. тонн, більше на 4%), Туреччина (24,816 млн. тонн, більше на 14,8%), Бразилія (22,363 млн. тонн, більше на 3,8%) та Іран (19,784 млн.) тонн (більше на 1,9%).

Загалом за 8 міс.-2024 виплавка сталі скоротилася на 1,5% до аналогічного періоду минулого року - до 1 млрд 251,071 млн тонн.

При цьому Україна за 8 міс-2024 виробила 5,274 млн тонн сталі, що на 30,8% вище за обсяги за аналогічний період 2023 року (за 8 міс-2023 - 4,032 млн тонн). Країна перебуває на 21 місці за підсумками січня-серпня.

Як повідомлялося, за 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн на рівні попереднього року), Індія (140,171 млн тонн, +11,8%), Японія (86,996 млн тонн, -2,5%), США (80,664 млн тонн , +0,2%), РФ (75,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (66,676 млн тонн, +1,3%), Німеччина (35,438 млн тонн, -3,9%), Туреччина (33,714 млн тонн, -4%), Бразилія (31,869 мл тонн, -6,5%) та Іран (31,139 млн тонн, +1,8%).

Загалом 2023 року 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

При цьому Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги за 2022 рік. Країна розташовується на 22 місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі була такою: Китай (1,013 млрд тонн, -2,1%), Індія (124,720 млн тонн, +5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн. тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн. тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн. тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн. тонн) , -8,4%), Туреччина (35,134 млн. тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн. тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн. тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23 місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3744
  0,0177
 0,04
EUR
 1
 46,0414
  0,0486
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1486  0,10 0,24 41,7429  0,06 0,14
EUR 45,8679  0,00 0,01 46,5914  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4050  0,04 0,10 41,4200  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес