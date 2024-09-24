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Держборг України наступного року скоротиться до 97% ВВП - Мінфін
15:56 24.09.2024 |
У Міністерстві фінансів очікують на скорочення державного боргу у 2025 році зі 100,5% до 97% ВВП.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.
За словами урядовця, в номінальному вимірі зовнішня та внутрішня заборгованість України за підсумками наступного року сягне 8,2 трлн грн.
«Звичайно, це суттєвий показник. Але не треба забувати, що ми - країна, яка воює. Тому на нинішньому етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення в короткостроковий період», - пояснив Марченко.
Він нагадав, що Україна нещодавно здійснила чергову успішну реструктуризацію заборгованості, внаслідок чого їй вдалося списати майже 40% своїх боргів.
«Завдяки вдалим перемовинам із кредиторами в найближчій перспективі виплати із погашення та обслуговування держборгу будуть мінімальними», - запевнив очільник Мінфіну.
Як повідомлялося, 20 вересня у парламенті відбулося представлення урядового законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Документ зверстано з урахуванням прогнозованого зростання національного ВВП у 2024 році на 3,5%, у 2025-му - на 2,7%. Доходи загального фонду держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) пропонується затвердити в сумі 2007,4 млрд грн, видатки - 3643,6 млрд грн. Фінансування сектору безпеки та оборони заплановано на рівні 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП.
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