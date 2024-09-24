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Глава Мінфіну пояснив, навіщо в бюджеті-2025 хочуть відновити Дорожній фонд
15:54 24.09.2024 |
У Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на Дорожній фонд сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.
За словами урядовця, одним із наслідків скасування окремого фонду для потреб дорожнього господарства у 2023 році стала необхідність фінансування потреб дорожнього господарства в «ручному режимі» за рахунок Резервного фонду державного бюджету.
«Вважаю це неякісним рішенням. Доцільніше спрямувати кошти в окремий фонд, як це було раніше. Зокрема, для того щоб мати можливість і розраховуватися з боргами (більша частина коштів передбачена на погашення боргових зобов'язань, взятих у попередні роки), і фінансувати утримання дорожньої інфраструктури. Адже зараз маємо досить ризикову історію, що постійно створює бюджетне напруження. Маю на увазі потребу й заявки окремих територій на виділення грошей через необхідність ремонту доріг, особливо в районах, наближених до бойових дій», - пояснив Марченко.
Натомість системний підхід, на його переконання, сприятиме більш якісному розподілу коштів.
Як повідомлялося, 20 вересня у парламенті відбулося представлення урядового законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Аналізуючи документ, низка депутатів та журналістів звернули увагу на повернення окремого рядка про фінансування наступного року Дорожнього фонду України.
Уряд пропонує передбачити для цього 43,2 млрд грн. Тоді як у 2024 році відповідні надходження (передовсім, від транспортного збору і акцизів на пальне) скеровуються до загального фонду держбюджету, звідки йдуть на потреби оборони.
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