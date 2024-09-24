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АНАЛІТИКА

Міноборони повертає конкурсний відбір керівників своїх підприємств

15:51 24.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони повертає конкурсний відбір на посади керівників підприємств у своєму управлінні. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Обов'язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств було зупинено на період дії воєнного стану.

Відтепер кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міноборони, визначатиме спеціалізована робоча група. Вона також затверджуватиме критерії оцінки кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо.

Відбір кандидатів відбуватиметься на основі прозорості критеріїв оцінки та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища для участі у засіданнях робочої групи з відбору.

"Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів для формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств", - прокоментував заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Проведення процедур відбору керівників підприємств відповідає принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, додають у Міноборони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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