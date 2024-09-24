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Пільгова іпотека забезпечує до 50% продажу девелоперам з акредитованими споруджуваними об'єктами - експерт
12:15 24.09.2024 |
Участь у державній програмі пільгової іпотеки "єОселя" дає девелоперам до 50% місячного продажу, повідомила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Активність дуже залежить від того, чи беруть участь компанії в держпрограмах. Є проєкти в масовому сегменті, в яких до 90% вхідного потоку клієнтів (запитів) дає держпозика "єОселя". Ідеться насамперед про тих забудовників, у яких великий пакет готових проєктів і багато об'єктів, що будуються, вже акредитовано. Буває, що "єОселя" дає 50-70% усіх угод у звітному місяці в загальній структурі продажу", - повідомила Лаєвська.
Також, за її словами, у компаній, які в держпрограмах участі не беруть, результати продажу набагато скромніші, оскільки зараз саме кредитний ресурс рухає попит і угоди.
Що стосується загалом рівня продажу, то частина компаній, насамперед ті, хто не включається до держпрограм, змогли відновити виручку лише до 20-30% довоєнного рівня проти 40-50% у тих, хто має акредитовані в "єОселі" об'єкти, які будуються.
Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.
Із початку 2024 року девелопер ввів в експлуатацію об'єкти загальною площею 180 тис. кв. м.
Згідно з даними Opendatabot, дохід за 2023 рік становив 959,2 млн грн, чистий збиток - 22,9 млн грн.
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